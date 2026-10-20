Президент США Дональд Трамп призвал украинское руководство не откладывать поиск решения конфликта. По его словам, Киеву стоит добиваться прекращения боевых действий, не дожидаясь дальнейшего ухудшения ситуации.
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