Власти опровергают информацию о новом аэропортовом сборе

Министерство инфраструктуры и регионального развития (MIDR) категорически отвергает распространяемую в публичном пространстве информацию о повторном введении аэропортового сбора в размере 9,5 евро для пассажиров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии