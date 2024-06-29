Военные РФ на авдеевском направлении подбили американскую БМП Bradley

Военные РФ на авдеевском направлении в зоне СВО уничтожили боевую машину пехоты США Bradley.«В районе села Сокол была подбита очередная американская БМП Bradley», — сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Климаковский.
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