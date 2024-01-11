Корнеева ушла с двух матч-болов и стала финалисткой квалификации Australian Open

Алина Корнеева пробилась в финал квалификации Australian Open. В Мельбурне завершился полуфинальный матч квалификации Australian Open в женском одиночном разряде, в котором Алина Корнеева встречалась с китаянкой Есинь Ма.
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