Всю жизнь интересовался историей Европы с начала XX века по 1945 год, в особенности взаимоотношениями между СССР и Германией.
Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить
Комментарии
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sylpfide sylpfide
Примерно такая же история была с маминым дядей. Он три раза бежал из концлагеря. Дядя говорил на украинском и польском языках, притом польский был с Варшавским выговором. При побегах помогали чехи, словаки, немцы, а вот хохлы и поляки сдавали. И те и другие сволочные твари.
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5 час.
АБ
Алексей Борисович
Поляки нормальные и хорошие люди и сейчас. 30 лет назад все было по-другому. Мы дружили, ездили в гости друг к другу. Они все поголовно знали руссский язык. Проблемма в Англосаксах. Мочить надо их. Поляки шестерки по жизни-)))🤑
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5 час.
Маргарита Гринберг
Хохлы и пшеки не могут быть хорошими, у них в крови мерзость и ненависть,зависть, самые поганые , они продадут кого угодно. Придет время и все получат по заслугам, о какой дружбе можно говорить?
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4 час.
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