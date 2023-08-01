Гиена Европы. Нужно ли с ней дружить

sylpfide sylpfide Примерно такая же история была с маминым дядей. Он три раза бежал из концлагеря. Дядя говорил на украинском и польском языках, притом польский был с Варшавским выговором. При побегах помогали чехи, словаки, немцы, а вот хохлы и поляки сдавали. И те и другие сволочные твари.

АБ Алексей Борисович Поляки нормальные и хорошие люди и сейчас. 30 лет назад все было по-другому. Мы дружили, ездили в гости друг к другу. Они все поголовно знали руссский язык. Проблемма в Англосаксах. Мочить надо их. Поляки шестерки по жизни-)))🤑