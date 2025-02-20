Печать успеха: писатели и издатели поддержали возвращение литературной рубрики «Известий»

Книжная индустрия позитивно встретила возрождение классической рубрики «Известий». После «премьеры» — выхода отрывка свежего романа серии «Голодные игры» — мы попросили авторов и издателей поделиться своими мыслями о том, насколько сегодня актуален такой формат.