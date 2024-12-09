Как встречать Новый год — 2025: еда и наряды для Змеи

Согласно восточному гороскопу, символом 2025 года станет Зелёная Деревянная Змея. Как подготовиться к встрече Нового года, в чём лучше встречать новогоднюю ночь и какие блюда поставить на праздничный стол — в материале RT.
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