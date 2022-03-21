prostoprosport

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Даже на инвалидам отыгралисьПутин высказался ...
  • Андрей Пусиков
    Ренан Лоди открыл...
  • bs59
    чеферин то конкретный пидор чтобы ноги этого холопа не было у нас  в России!и вообще пора наконец принять крымские кл...Чеферин заявил, ч...

Стали известны все участники полуфинала Кубка Англии

Накануне в Кубке Англии состоялись три четвертьфинальных поединка, определившие всех полуфиналистов. «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (1:0), «Манчестер Сити» был сильнее «Саутгемптона» (4:1), а «Кристал Пэлас» разгромил «Эвертон» (4:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх