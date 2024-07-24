Незаменимый наш утренний помощник празднует свой день рождения ☕️☕️☕️ ☝️Широкому распространению напитка способствовала Первая мировая война — он стал частью сухпайка американских солдат.
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Незаменимый наш утренний помощник празднует свой день рождения ☕️☕️☕️ ☝️Широкому распространению напитка способствовала Первая мировая война — он стал частью сухпайка американских солдат.