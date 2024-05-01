Министр финансов Израиля призывает к полному разрушению Рафаха

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал к «полному разрушению» Рафаха и других городов в секторе Газа, одновременно раскритиковав продолжающиеся переговоры Израиля с ХАМАС о захвате заложников.
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