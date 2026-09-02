Собянин: силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву

На подлете к Москве сбиты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».
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