Пострадавшая от нападения собак девочка в Якутии умерла

В Минздраве Якутии сообщили о смерти девочки, пострадавшей от нападения собак в посёлке Чульман. «Врачами было сделано всё возможное для её спасения, но, к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — говорится в заявлении ведомства.