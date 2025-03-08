Changan представил план цифровизации своих автомобилей: машины станут «умнее», безопаснее и комфортнее

Компания Changan представила свой план «Dubhe Plan 2.0». В рамках него будут вестись разработки новых цифровых продуктов, совершенствоваться процедуры и производство, а также создаваться новая цифровая экосистема.
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