Рыбакина получила трофей US Open из рук Шараповой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за победу на Открытом чемпионате США. Трофей за победу в турнире казахстанская спортсменка получила из рук пятикратной чемпионки ТБШ, бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.
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