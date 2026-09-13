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Рыбакина получила трофей US Open из рук Шараповой

Рыбакина получила трофей US Open из рук Шараповой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за победу на Открытом чемпионате США. Трофей за победу в турнире казахстанская спортсменка получила из рук пятикратной чемпионки ТБШ, бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.

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