Рыбакина получила трофей US Open из рук Шараповой

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила трофей за победу на Открытом чемпионате США. Трофей за победу в турнире казахстанская спортсменка получила из рук пятикратной чемпионки ТБШ, бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой.