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Происшествия

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В Управлении Госавтоинспекции по Курганской области прошел День открытых дверей для студентов Зауральского правоохранительного колледжа

В Управлении Госавтоинспекции по Курганской области прошел День открытых дверей для студентов Зауральского правоохранительного колледжа

Сегодня в здании Управления Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области состоялось масштабное профориентационное мероприятие для студентов Зауральского правоохранительного колледжа.

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