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В Венгрии заявили о готовности прекратить импорт газа из России в 2027 году

В Венгрии заявили о готовности прекратить импорт газа из России в 2027 году

Венгрия за последние месяцы снизила зависимость от российского газа, а к октябрю 2027 года страна сможет отказаться от него полностью.

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