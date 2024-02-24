Школьникам Псковской области о Великой Отечественной войне расскажет передвижной музей

Члены поискового отряда «Штурм», одного из самых крупных в Псковской области, в 2024 году увеличат в два раза число выездов передвижного музея, посвященного истории освобождения территории в годы Великой Отечественной войны, сообщил заместитель командира поискового отряда Сергей Колендо.