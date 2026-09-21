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СК возбудил дело о теракте после атаки на машину с членом УИК в Брянской области

СК возбудил дело о теракте после атаки на машину с членом УИК в Брянской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на машину с членом участковой избирательной комиссии (УИК) в Брянской области.

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