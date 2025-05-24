На Западе отреагировали на масштабный обмен пленными между Россией и Украиной

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Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился без участия европейских политиков. Об этом заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, реакцию западного эксперта приводит РИА Новости.