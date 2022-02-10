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Юрист Прокопец о допинг-тесте Валиевой: «Если нарушение совершено во время турнира или в связи с выступлением в нем, то дисквалификация результатов команды возможна, но не обязательна»

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, при каких условиях Россию лишат золота командного турнира Олимпиады-2022 из-за положительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой.

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