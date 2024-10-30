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TOI: Трамп захотел завершения войны в Газе до своего президентства

TOI: Трамп захотел завершения войны в Газе до своего президентства

AP/TASS Бывший президент США Дональд Трамп заявил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что хочет увидеть завершение войны Израиля в Газе к моменту, когда Трамп вернется в президентское кресло.

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