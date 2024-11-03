Макрон – после второго тура президентских выборов в Молдове: «Демократия восторжествовала»

Президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравительное послание Майе Санду после объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, 3 ноября, в Республике Молдова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии