О проделанной работе за год рассказал директор окружного департамента информационных технологий и связи

Устранение цифрового неравенства, покрытие связью автодороги Салехард-Надым, запуск новых сервисов карты «Морошка» О проделанной работе за год и о планах на будущее рассказал заместитель губернатора, директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин.