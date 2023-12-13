О проделанной работе за год рассказал директор окружного департамента информационных технологий и связи

Устранение цифрового неравенства, покрытие связью автодороги Салехард-Надым, запуск новых сервисов карты «Морошка» О проделанной работе за год и о планах на будущее рассказал заместитель губернатора, директор окружного департамента информационных технологий и связи Константин Оболтин.
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