ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 миллиардов рублей

Финансирование направят на развитие Северного морского пути и проектов по строительству АЭС На полях ПМЭФ-2024 между банком ВТБ и АО «Атомэнергопром» было подписано кредитное соглашение на сумму 50 миллиардов рублей.
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