Здание Рижского вокзала после реконструкции откроется для пассажиров 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября откроется после реконструкции здание Рижского вокзала, а также будет восстановлено движение пригородных поездов на станции «Москва-Рижская»: семь пар электричек будет отправляться в будние дни, восемь – в выходные.
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