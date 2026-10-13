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Царьград

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Лишат ли прав из‑за давления: что реально грозит пожилым водителям после 65 лет

Лишат ли прав из‑за давления: что реально грозит пожилым водителям после 65 лет

В автомобильных чатах и соцсетях распространяются слухи о массовом аннулировании водительских прав у пожилых водителей, якобы после 65 лет удостоверения будут блокировать автоматически.

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