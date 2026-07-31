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ГТРК Татарстан

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В Татарстане этой осенью от гриппа планируют привить 2,5 млн человек

В Татарстане этой осенью от гриппа планируют привить 2,5 млн человек

В Татарстане в предстоящий сезон гриппа планируют вакцинировать около 2,5 млн жителей республики. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологической ситуации.

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