Времена нынче пошли непростые! Жизнь постоянно подкидывает поводы, чтобы гражданам нашим было за державу обидно.
Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит
Комментарии
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Аудрюс
Это не правокация, а правда жизни! Не надо голову в песок зарывать! Вы действительно верите, что Россия способна выиграть войну у стран с общим населением, с учетом всех сателлитов США, около 2 млрд-ов? Экономика которых превосходит экономику России в десятки раз? В войне танками России ни светит победить! И меня, как бывшего военного, всегда учили, что ЯО это оружие сдерживания! Только сегодня оно ни кого не сдержало! И даже Эстония, с населением около 1млн собирается напасть на Россию! ТАМ все уверены, что РФ ни когда не применит ЯО, от того и война сегодня на Украине! А если Россия ударит по Польше, то ни кто и не вздумает заступаться за них, зато это предотвратит мировой конфликт! Как сказал Дугин: "Мы воюем чтобы быть, а они, чтобы иметь"!
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2 час.
Александр Клюянов
Стыдоба за российских спецов по контрпропаганде, если они вообще числятся в штате ВС РФ. (А если есть, то за что получают зряплату?) ТАК ЗАДУРИТЬ МОЗГИ МИЛЛИОНАМ УКРАИНЦЕВ - это верх профессионализма идеологических работников Украины и Запада. Российские спец-дилетанты не могут даже довести до украинских солдат элементарные вопросы и доходчивые ответы на них. 1. Ребята, кому принадлежит сегодня Украина? 2. За чьи интересы вы отдаёте свои жизни? 3. Что делает Россия в освобождённых от украинских националистов населённых пунктах? 4. Что стало бы с территорией Украины и ее экономикой, если бы население потребовало и добилось союза с РФ? 5. Кому выгодно междусобойное смертоубийство славян?
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2 час.
Татьяна Кибишева
Наплевать на внешних врагов, они сами вымрут, с внутренними когда решительно разбираться начнём?! В душу, твари мразотные, плюют, Россию грабят, шакалы!!!
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1 час.
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