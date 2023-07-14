Не стоит размениваться на второстепенное или почему Россия терпит

Аудрюс

Это не правокация, а правда жизни! Не надо голову в песок зарывать! Вы действительно верите, что Россия способна выиграть войну у стран с общим населением, с учетом всех сателлитов США, около 2 млрд-ов? Экономика которых превосходит экономику России в десятки раз? В войне танками России ни светит победить! И меня, как бывшего военного, всегда учили, что ЯО это оружие сдерживания! Только сегодня оно ни кого не сдержало! И даже Эстония, с населением около 1млн собирается напасть на Россию! ТАМ все уверены, что РФ ни когда не применит ЯО, от того и война сегодня на Украине! А если Россия ударит по Польше, то ни кто и не вздумает заступаться за них, зато это предотвратит мировой конфликт! Как сказал Дугин: "Мы воюем чтобы быть, а они, чтобы иметь"!