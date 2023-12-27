На ВДНХ отметят Новый год на день раньше

30 декабря волшебную атмосферу и отличное настроение создает «Русское Радио». Группа «Земляне» предоставлено Пресс-службойБольшой праздничный концерт «Звезды Русского Радио», организованный «Русской Медиагруппой», состоится в рамках самой важной выставки страны – Международной Выставки — форума «Россия».
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