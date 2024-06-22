В Невском районе почтили память поэтессы Ольги Берггольц

Губернатор Александр Беглов возложил цветы в Палевском саду Память блокадного поэта Ольги Федоровны Берггольц почтили в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в Невском районе Санкт‑Петербурга.
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