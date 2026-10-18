Кето-диета – питание с большим количеством жиров и ограничением углеводов – может предоставить мозгу кетоновые тела в качестве альтернативного источника энергии, однако эффективность такого питания для улучшения работы мозга не доказана.
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