В России предложили повысить эффективность госзакупки лекарств

В Гражданском кодексе предложили закрепить, что разработка, доклинические и клинические исследования, экспертиза, госрегистрация и производство лекарства, являющегося аналогом импортного препарата, находящегося под патентной охраной, не являются нарушением исключительного права на изобретение.