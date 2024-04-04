В России предложили повысить эффективность госзакупки лекарств

В Гражданском кодексе предложили закрепить, что разработка, доклинические и клинические исследования, экспертиза, госрегистрация и производство лекарства, являющегося аналогом импортного препарата, находящегося под патентной охраной, не являются нарушением исключительного права на изобретение.
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