Еврокомиссия готова к жёсткому ответу США на возможные торговые пошлины

Европейский Союз готов ответить США на возможные пошлины на европейские товары. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решительных мерах после неформального саммита в Брюсселе, подчеркивая важность защиты торговых интересов ЕС.
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