Путин включился в создание лекарства от рака в России

Президент Владимир Путин ускорил создание лекарства от рака в России. На встрече с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой глава государства заявил, что внедрение отечественных онковакцин станет прорывом.
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