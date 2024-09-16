«Смертельный квест» в Челябинске: во что играл напавший на школу подросток и сколько детей пострадало Евгения КомароваВ Челябинске раскрылась информация о новой суицидальной игре, к участию в которой оказался потенциально причастен 13-летний Роман.
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