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«Смертельный квест» в Челябинске: во что играл напавший на школу подросток и сколько детей пострадало Евгения КомароваВ Челябинске раскрылась информация о новой суицидальной игре, к участию в которой оказался потенциально причастен 13-летний Роман.

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Комментарии
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андрей александров
А это результат отсутствия воспитательной идеологии в молодежной среде.
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