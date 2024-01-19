Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    "выделив реально спорные территории в отдельное административное образование" Непонятно, что там вырастет. Конечно, в...Пашинян окончател...
  • Марина Трянина
    Пашинян разучился читать, а думать, видимо, он никогда не умел тк если Бог хочет кого нибудь наказать, он лишает его ...Пашинян окончател...
  • Юрий Ильинов
    Алиев успешно решает. А Пашиняна беспокоит только его доход. Хочет, как Зеленский. Однако, проскочило сообщение о про...Пашинян окончател...

Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны

Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны

Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны Математическая игра 13 января, видимо, решив поздравить Россию с Новым годом по старому стилю, премьер-министр Армении Н.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Алиев успешно решает. А Пашиняна беспокоит только его доход. Хочет, как Зеленский. Однако, проскочило сообщение о продолжении армянского сотрудничества с Россией. Разрешим?
Ответить
20 час.
Марина Трянина
Пашинян разучился читать, а думать, видимо, он никогда не умел тк если Бог хочет кого нибудь наказать, он лишает его разума... Только безумный человек желает своей стране зла, отказывается от бесплатной помощи, дружбы и мира...
Ответить
19 час.
Юрий Ильинов
&quot;выделив реально спорные территории в отдельное административное образование&quot; Непонятно, что там вырастет. Конечно, введут непомерную плату проезда. Предлагаю более радикально: отдать спорные дороги Ирану. Персы наведут порядок.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх