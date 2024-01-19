Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны

Алиев успешно решает. А Пашиняна беспокоит только его доход. Хочет, как Зеленский. Однако, проскочило сообщение о продолжении армянского сотрудничества с Россией. Разрешим?

Марина Трянина

Пашинян разучился читать, а думать, видимо, он никогда не умел тк если Бог хочет кого нибудь наказать, он лишает его разума... Только безумный человек желает своей стране зла, отказывается от бесплатной помощи, дружбы и мира...