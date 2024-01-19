Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны Математическая игра 13 января, видимо, решив поздравить Россию с Новым годом по старому стилю, премьер-министр Армении Н.
Пашинян окончательно дезавуировал соглашение от 9.11.2020 по итогам второй карабахской войны
Комментарии
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Юрий Ильинов
Алиев успешно решает. А Пашиняна беспокоит только его доход. Хочет, как Зеленский. Однако, проскочило сообщение о продолжении армянского сотрудничества с Россией. Разрешим?
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20 час.
Марина Трянина
Пашинян разучился читать, а думать, видимо, он никогда не умел тк если Бог хочет кого нибудь наказать, он лишает его разума... Только безумный человек желает своей стране зла, отказывается от бесплатной помощи, дружбы и мира...
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19 час.
Юрий Ильинов
"выделив реально спорные территории в отдельное административное образование" Непонятно, что там вырастет. Конечно, введут непомерную плату проезда. Предлагаю более радикально: отдать спорные дороги Ирану. Персы наведут порядок.
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19 час.
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