«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол

22 сентября фигуристки и хореограф встретились на игре «Спартака» и «Динамо» (2:2) в Москве. «Неожиданная и приятная встреча», – написала Усачева в сторис и опубликовала фото, на котором также присутствует фигуристка Дарья Паненкова.
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