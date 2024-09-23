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«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол

«Неожиданная и приятная встреча». Щербакова, Усачева и Глейхенгауз сходили на футбол

22 сентября фигуристки и хореограф встретились на игре «Спартака» и «Динамо» (2:2) в Москве.  «Неожиданная и приятная встреча», – написала Усачева в сторис и опубликовала фото, на котором также присутствует фигуристка Дарья Паненкова.

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