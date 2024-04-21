Ракеты вместо пушек: выход из ситуации?

brigadier21 Snytsarienko

Стрелковыми установками корабли вооружают от бедности, США могут себе позволить современные универсальные ракетные системы с многоканальным наведением. В принципе - они намного эффективнее обычных снарядов, т.к. помимо высокоманёвренных качеств ракет, обеспечивается своевременный подрыв БЧ ракеты на оптимальном расстоянии от цели. Самая большая сложность при этом - сопряжение нескольких каналов обнаружения целей и наведения, но, судя по мачте на ракетной установке, задачу эту янки решили. Сейчас там под радиопрозрачным колпаком стоит всеракурсная РЛС, справа и слева инфракрасная и оптическая системы, скорее всего и лазерная система целеуказания. Получается отход от централизованной системы Иджис, но с обеспечением каждой пусковой установки автономной БИУС полного цикла.