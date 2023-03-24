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Александр Легков: «Понимаю спортсменов, которые не хотят давать интервью: душу вывернешь, а получишь хейт. Но если уважаешь людей, то и в ответ получишь уважение»

Александр Легков объяснил, почему спортсмены должны общаться с прессой. – 4-е место на скиатлоне в Ванкувере-2010, твои слезы в прямом эфире после финиша.

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