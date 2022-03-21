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38-летний Алвес провел 400-й матч за «Барселону» – 4:0 в класико с «Реалом»

Защитник Дани Алвес провел 400-ю игру за «Барселону» во всех турнирах. 38-летний бразилец вышел на замену в матче Ла Лиги с «Реалом» (4:0) на 86-й минуте.

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