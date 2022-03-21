38-летний Алвес провел 400-й матч за «Барселону» – 4:0 в класико с «Реалом»

Защитник Дани Алвес провел 400-ю игру за «Барселону» во всех турнирах. 38-летний бразилец вышел на замену в матче Ла Лиги с «Реалом» (4:0) на 86-й минуте.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии