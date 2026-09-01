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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Хинчклифф: «Уровень «Макларена» в Монце определит, есть ли у Норриса шансы побороться за титул»

Эксперт F1TV и бывший гонщик «Индикара» Джеймс Хинчклифф считает, что предстоящий Гран-при Италии должен дать ответ на вопрос о том, есть ли у Ландо Норриса и « Макларена » шансы побороться за победу в чемпионате в этом году.

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