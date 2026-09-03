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Газета.ру

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Врач Берендяева: химические носки для педикюра могут навредить коже стоп

Врач Берендяева: химические носки для педикюра могут навредить коже стоп

Химические носки для педикюра стали популярным способом быстро избавиться от огрубевшей кожи стоп, однако использовать их нужно с осторожностью — при неправильном применении такое средство способно повредить здоровую кожу.

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