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МЧС предложило увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС предложило увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

Проекта закона об ужесточении ответственности за нарушение пожарной безопасности, в том числе для незастрахованный автозаправок, был разработан МЧС РФ и опубликован 3 мая на портале проектов нормативных правовых актов.

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