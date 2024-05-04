МЧС предложило увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

Проекта закона об ужесточении ответственности за нарушение пожарной безопасности, в том числе для незастрахованный автозаправок, был разработан МЧС РФ и опубликован 3 мая на портале проектов нормативных правовых актов.
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