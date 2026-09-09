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Контрафронт

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Гватемала: Один человек погиб после того, как боевики открыли огонь по автомобилю на стоянке...

Гватемала: Один человек погиб после того, как боевики открыли огонь по автомобилю на стоянке коммерческого центра на улице Рута CA-9 в Вилья-Нуэва, департамент Гватемала, в утренние часы.

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