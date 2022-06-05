«Посмотрим, что они скажут, когда «перебесятся», – глава МИД России о санкционной политике Запада

Москва давно утратила веру в договороспособность и надёжность западных коллег. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», текст которого опубликован на официальном сайте российского МИДа.
