Макрон: «Зря смеетесь над нашей разведкой, Франция заменит США на Украинском фронте»

Париж в пику Вашингтону готов продолжить предоставлять ВСУ секретные данные Дмитрий Родионов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передаче Вашингтоном спутниковых данных Киеву, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
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