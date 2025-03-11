БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Макрон: «Зря смеетесь над нашей разведкой, Франция заменит США на Украинском фронте»

Макрон: «Зря смеетесь над нашей разведкой, Франция заменит США на Украинском фронте»

Париж в пику Вашингтону готов продолжить предоставлять ВСУ секретные данные Дмитрий Родионов Фото: DPA/Picture-alliance/ ТАСС Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Франция продолжит оказывать разведывательную поддержку Украине, несмотря на паузу в передаче Вашингтоном спутниковых данных Киеву, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

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