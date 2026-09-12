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Орловские новости

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В Орле изменено расписание автобусов №131 и №464

В Орле изменено расписание автобусов №131 и №464

Расписание автобусов № 131 и № 464 в Орле изменилось из-за утренних пробок на улице Октябрьской и Болховском шоссе.

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