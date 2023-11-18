Вновь жесткий вариант: на левобережье Астрахани нет горячей воды и отопления

Восстановление теплового энергоресурса произойдет после подачи холодной воды на АТЭЦ-2. Как сообщили ООО «Астраханские тепловые сети», из-за прекращения подачи холодной воды вечером 17 ноября в рамках плановых ремонтных работ на сетях водопровода и канализации МУП «Астрводоканал», теплоресурсное предприятие вынуждено снизить параметры теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям от АТЭЦ-2 в Ленинском, Кировском и Советском районах Астрахани.