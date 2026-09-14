Гендиректор Robinhood заявил, что эмитенты не должны иметь права вето в отношении токенизированных акций

Генеральный директор Robinhood Влад Тенев заявил, что компании не должны обладать правом вето на продукты в виде токенизированных акций, если эти продукты не меняют права акционеров, обязательства эмитента или официальный реестр акционеров компании.
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