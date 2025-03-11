Российская семья поставила на поток легализацию мигрантов

В Новосибирске семья легализовала более 300 незаконных мигрантов Канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья организовала семья в Новосибирской области, сообщило РИА Новости региональное управление ФСБ.
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